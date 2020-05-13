RMMO'da askere alımlarda dijital dönem

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde askere alım işlemlerinde dijital döneme geçti. Yeni celp mensuplarının başvuruları, dün devreye girdiği açıklanan dijital platform üzerinden yapılacak.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, yeni celp mensuplarının doldurup ibraz etmesi gereken bütün belgelerin yer alacağı dijital platformu dün tanıtan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, başvuru ve giriş prosedürünün 10 gün içerisinde tamamlanacağını, yeni celp mensuplarının eğitim kamplarına 5’er 5’er, ateşleri ölçüldükten, maske ve eldiven verildikten sonra kabul edileceğini açıkladı.

Baf eğitim kampına giriş saatini kaçırana ertesi gün için yeni bir görev kağıdı verileceğini, ayrıca Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden yeni celp mensupları için bu yıl Athalassa’daki eğitim kampının açılacağını kaydeden Angelidis, 2019 celbi mensuplarının normal şekilde Eylül 2020’de terhis edileceğini açıkladı.

Savvas Angelidis bundan böyle, Özel Kuvvetler dışındaki bütün seçme prosedürlerinin fizîken hazır bulunmadan, evden ve güven içerisinde yapılabileceğini belirtti. Gerekli belgelerin 12 Haziran’a kadar tamamlanarak sunulması gerektiğini kaydeden Angelidis, elektronik seçme prosedüründe sadece RMMO’nun ihtiyaçlarının dikkate alınacağını, belgelendirmeyi ihmal eden yeni celp mensuplarının arzularının dikkate alınmayacağını söyledi.