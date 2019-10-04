RMMO atış alanında protesto eylemi

Güney Lefkoşa’nın “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki RMMO atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engellediler.

Politis ve diğer gazeteler, “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinlerinin önceki gün bölgelerinde bulunan “Ksintus atış alanını” işgal ederek yapılması planlanan atışları engellediklerini yazdılar.

Bölge sakinleri, atış alanının köy yakınında bulunmasının emniyet ve sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirttiler.