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RMMO atış alanında protesto eylemi

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RMMO atış alanında protesto eylemi
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Güney Lefkoşa’nın “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki RMMO atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engellediler.
Politis ve diğer gazeteler, “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinlerinin önceki gün bölgelerinde bulunan “Ksintus atış alanını” işgal ederek yapılması planlanan atışları engellediklerini yazdılar.
Bölge sakinleri, atış alanının köy yakınında bulunmasının emniyet ve sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirttiler.

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