RMMO atış alanında protesto eylemi

Güney Lefkoşa’nın “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki RMMO atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engellediler.
Politis ve diğer gazeteler, “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinlerinin önceki gün bölgelerinde bulunan “Ksintus atış alanını” işgal ederek yapılması planlanan atışları engellediklerini yazdılar.
Bölge sakinleri, atış alanının köy yakınında bulunmasının emniyet ve sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirttiler.
Güney Lefkoşa’nın “Ayia Marina-Ksiliatu” köyü sakinleri, bölgelerindeki RMMO atış alanını işgal ederek, atış tatbikatını engellediler.