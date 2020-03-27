Putin'den Rum yönetiminin başını ağrıtacak vergi bombası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 küresel salgını nedeniyle ülke dışına taşınan hesaplardan edinilecek gelire yüzde 15 vergilendirme önerdiği, bunun da Rum ekonomisine bir baş ağrısı daha eklediği haber verildi.

Fileleftheros “Putin’den Temerrüde Vergi Bombası… Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yeniden Müzakeresi Masada… İşadamlarında Endişe” başlıklı haberinde Putin’in, yurtdışındaki mevduatlardan edinilen gelirden yüzde 15 vergi alınması önleminin yurtdışındaki sermayenin ülkeye geri getirilmesini amaçladığını söylediğini yazdı.

Gazete Putin’in bu önleminin Rusya’nın aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı ülkelerle yaptığı çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesini gerektirdiğine işaret ederek hükümete, yeniden müzakere prosedürünü başlatma çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanı Dimitris Vakis “Ruslar bu önlemi yürürlüğe koyarlarsa olumsuz etkileneceğiz. Ne zaman ve ne ölçüde etkileneceğimiz, alınacak karara bağlı” dedi.

Gazete Güney Kıbrıs ile Rusya arasında yapılan çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması temelinde oranın yüzde 5 olduğuna dikkat çekti.