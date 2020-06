Provokatörler iş başında

Limasol’da bulunan Köprülü Camii'ne yapılan ırkçı saldırının ardından bugün de Larnaka’nın Hamit Bey Sokağı’nda bulunan “Tuzla Camisi”ne, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı

Kıbrıs’ın güneyinde bulunan camilere yönelik son bir haftada ikinci provokatif saldırı gerçekleşti.

Larnaka’nın Hamit Bey Sokağı’nda bulunan “Tuzla Camisi”ne, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre söz konusu olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında fark edildi.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Limasol’da bulunan Köprülü Camii, kimliği belirsiz kişilerce molotoflu saldırıya maruz kalmış ve duvarına ırkçı söylemler yazılmıştı.

Saldırı, hem KKTC, hem Türkiye hem de Kıbrıs Rum tarafı yönetimi tarafınca kınanmış, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanıp, cezalandırılacağına dair söz verilmişti.

Köprülü Camii ve ve diğer iki ibadet yerine kapalı devre kamera sistemi yerleştirileceği ifade edilmişti.

Din İşleri Başkanlığı, Güney Kıbrıs’ta Tuzla camisine Bizans bayrağı asılması olayının ivedilik ve ciddiyetle araştırılarak gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün bazı haber sitelerinde Larnaka’daki Tuzla Camimize Bizans Bayrağı asıldığına dair görüntülü haberler yer aldı.

Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra, Religious Track Ofisi aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izahını istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka’daki ilgili birimlerinden konunun ciddiyetle araştırılmasını istediği iletildi. Ayrıca derhal temsilcimiz ve Hala Sultan İmamımız Sayın Şakir Alemdar’ı da durumu yerinde görmek ve incelemek üzere ilgili camiye gönderdik. Ancak görevlimiz camiye vardığında yaptığı incelemede, camide asılı bayrağın indirilmiş olduğunu raporladı.

Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz. Özellikle dini duyarlılıkları kullanarak, dini mekânlara saldırarak, dini inançları ve inananları aşağılayarak düşmanlık oluşturmayı, nefret tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür eylemlerin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin acilen alınmasını beklemekte ve talep etmekteyiz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, nerede olursa olsun, hangi inanç grubuna mensup olursa olsun, her inancın ibadethanesi saygındır ve korunmalıdır. Haber sitelerinde yer alan görüntü tarzındaki her türlü eylem ve eylem sahiplerini motive eden sağlıksız düşünce tarzı kınanmakla kalmamalı, bu sağlıksız düşünce tarzını değiştirecek programlarla topyekûn mücadele başlatılmalıdır.”