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Prodromu'dan Gutteres çercevesi ile ilgili yeni iddia

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Prodromu “Guterres çerçevesi temelinde, diğer meselelerin yanı sıra, Kıbrıs sorununun çözümünün garantilerin-müdahalelerin kaldırılması ile Türkiye’nin işgal ordusunun ayrılması anlamına geldiğini” de iddia etti

Prodromu'dan Gutteres çercevesi ile ilgili yeni iddia
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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu “BM Genel Sekreterinin geçtiğimiz yıl İsviçre’de ifade ettiği, Guterres çerçevesi olarak bilinen temel ilkelere sahip çerçeveye gönderme yapmak için, kendilerinin bir sebebi daha olduğunu” söyledi.
Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Prodromu, dün bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada “kendilerinin Guterres çerçevesine gönderme yapmak için bir sebepleri daha olduğunu, çünkü Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk kez açık bir şekilde Kıbrıs sorununun çözümünü, Kıbrıs’ı yabancı garantiler, müdahaleler ve yabancı ordular olmadan, normal bir devlet haline getirecek bir süreç olarak tanımladığını” iddia etti.
Gazeteye göre Prodromu “Guterres çerçevesi temelinde, diğer meselelerin yanı sıra, Kıbrıs sorununun çözümünün garantilerin-müdahalelerin kaldırılması ile Türkiye’nin işgal ordusunun ayrılması anlamına geldiğini” de iddialarına ekledi.
Konuşmasında “çünkü Avrupa ortamında, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere herkesin güvenliğinin, demokratik kurumlar ile insan haklarına saygı olduğunu” ifade eden Prodromu devamla “Güvenliğimiz, AB kurallarının işleyişi ve uygulanmasıdır” dedi.

“Vatanın yeniden birleşmesinin mümkün olması için, ‘işgal ordusunun’ gitmesi gerektiğini hatırlatmasının gerekip gerekmediği” sorusunu da soran Prodromu, “Bir federasyon çözümünün düzgün bir şekilde çalışması için, Ankara’nın garantiler veya başka yollarla yapacağı herhangi bir kontrolle görüntüyü değiştirmeden, Kıbrıs’ın gerçek menfaatlerine odaklanmaları gerektiğini kanıtlamaları gerekip gerekmediğini” de sordu.

Prodromu “diğer tarafın B planlarından söz ettiğini ve Kıbrıs sorununu BM dışına sürüklemeye çabaladığını duydukları andan bu yana, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in buna Guterres çerçevesi bağlamında müzakerelerin yeniden başlaması ve BM himayesi altındaki diyalog ısrarıyla yanıt verdiğini” de ileri sürdü.
Prodromu “eğer bir şey değişebilir ve eğer Türk tarafı olumsuz tutumu ile bir anlaşmadan sonra dahi ülke üzerindeki kontrolünü sürdürme niyetini terk ederse, bunun Guterres çerçevesi temelinde, arzu ettikleri müzakere aracılığıyla açıkça ifade edilmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.
Prodromu’nun açıklaması Fileleftheros’ta “Akıncı’ya Mesajlar”, Politis’te “Çerçeveyi İstemek İçin Bizim Bir Sebebimiz Daha Var- Guterres Çerçevesi Garantilerin Kaldırılmasını Çözümün Bir Parçası Olarak Tanımlıyor”, Haravgi’de ise “Türk Tarafı Olumsuz Tutumunu Terk Etsin” başlığıyla yer aldı.

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