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PRIO'nun yeni araştırmasına göre çözüm yeni büyük pazarlar yaratacak

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PRIO'nun yeni araştırmasına göre çözüm yeni büyük pazarlar yaratacak

Oslo’daki Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (PRIO) bağlı “Cyprus Centre” tarafından yapılan Kıbrıs sorununun çözümlenmesi durumuna ilişkin araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldı.
Rum basını, Oslo’daki Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (PRIO) bağlı “Cyprus Centre” tarafından yapılan araştırmada, Kıbrıs sorununun çözümünün yeni büyük pazarlar yaratacağı sonucuna varmasına geniş şekilde yer verdi.
Althia gazetesi ilgili haberi “Yeni Büyük Pazarların Yaratılması-PRIO Cyprus Centre’nin Kıbrıs Sorununda Çözüm Durumuna İlişkin Raporu” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi “PRIO CyprusCentre-Yeniden Birleşmenin Güçlü Etkisi”, Haravgi gazetesi “Kıbrıs Sorunun Çözümü Kıbrıslı Türkler İçin 16 Trilyon, Kıbrıslı Rumlar İçin İse 650 Milyarlık Pazar-Bölünmüşlük Kıbrıs’ın Büyük Ekonomik Gücünü Değerlendirmiyor” , Fileleftheros gazetesi ise “17.4 Milyar Euro Kar Payı Paylaşılacak” başlıklarını kullandı.

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