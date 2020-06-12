Pournara kampında polis şiddeti

Rum polis memurları, Lefkoşa'nın kırsalındaki Pournara kampındaki bir grup göçmene göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.



Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa’ya bağlı Kokkinotrimithia'daki mülteci kampında bir grup sığınmacı, kilit altında olan kamptaki bir dış çiti ihlal etmeye çalıştı. Polis ise tellerin arkasındakilere sert kullandı.



Son aylarda Pournara'da göçmenler ve sığınmacılar kötü yaşam koşullarına ve hapsedilmelerine karşı birkaç gösteri gerçekleştirdi. Bekleyen başvuruları olan veya davalarını devlete gönderme sürecinde olan sığınmacılar, hükümetin bunları sınırlı bir alana yerleştirmeye karar vermesinden sonraki haftalar ve aylar boyunca acil göçmen kampına sıkıştılar.



Coronavirus konusunda Kıbrıs’ın güneyi genelinde kısıtlamalar hafifletildikçe, Güney’deki hükümeti Pournara'yı uyuz istilası nedeniyle “yerel enfekte alanı” olarak ilan etti.



İnsan hakları grupları ve avukatlar, hükümeti mevcut kilitlenme hakkında daha fazla bilgi vermeye itiraz ederken, devlet yetkililerini uyuzun yayılabileceği aşırı kalabalık koşullar yaratmakla suçladılar.



Yetkili makamlar son zamanlarda sığınmacıların ikamet yerlerinden veya diğer yerlerden alındığı ve başlangıçta ilk kontrol ve işleme için en fazla 72 saat boyunca sığınmacılara ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmış olan göçmen kampına transfer edildikleri politikalar uyguladıkları için eleştiriliyor.