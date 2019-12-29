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Pompeo, Güney Kıbrıs'a ziyaret planlıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ocak ayının ilk yarısında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeyi düşündüğü bildirildi

Pompeo, Güney Kıbrıs'a ziyaret planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile iki ay önce yaptıkları görüşmelere devam etmek için Ocak ayının ilk yarısında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeyi düşündüğü haber verildi.
Fileleftheros “Pompeo Bavul Hazırlıyor… Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Yakında Kıbrıs’ı Ziyaret Edeceğine Dair Bilgiler Var” başlığıyla manşete çektiği  haberine, Washington’daki muhabirini kaynak gösterdi.
Haberde, Pompeo’nun planları arasında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmenin de bulunduğu ve Asya ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret turuna Güney Kıbrıs’ı da eklemeye karar verme aşamasında olduğu belirtildi. 
Pompeo’un, kritik bir dönemde gerçekleşecek muhtemel ziyaretinin Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerini güçlendirmesi yanında güvenlik ve enerji konularında  çıkarlarının örtüştüğünün de teyidi olacağı kaydedildi.
Hristodulidis ile iki ay önce Washington’da görüşen Pompeo’nun bu muhtemel ziyaretinin çeşitli çevrelere önemli mesajlar vereceğine işaret edilirken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de 7 Ocak’ta Washington’a giderek, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan yönetimi ile temaslarda bulunacağı hatırlatıldı.
Gazete, ABD’nin çeşitli hareketleri ile Yunanistan’ı ve Güney Kıbrıs’ı  bölgeye dair geniş projelerine kattığını gösterdiğine de dikkat çekti. 

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