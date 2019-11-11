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Polisin el koyduğu rubleler başını ağrıtıyor

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Polisin el koyduğu rubleler başını ağrıtıyor
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El koyarak geçici tasarrufuna aldığı Rus rublelerinin Rum polisine baş ağrısı olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum polisi “meşru el koyma” işleminin ardından geçici tasarrufuna aldığı Rus rublelerini ne yapacağını bilemiyor. Polisten bir yetkilinin, 15-20 gün önce Rum Merkez Bankası’na, elindeki rubleleri devlet hesabına yatırıp yatıramayacağını sorduğu belirtilen haberde, Merkez Bankası yetkilisinin, sözü edilen hesaba ABD doları, İngiliz sterlini veya Fransız frangı  yatırılabileceğini bildirerek polis yetkilisini, rubleleri Euro’ya çevirmek için ticari bankalara yönlendirdiği kaydedildi.  Polisten bir kaynak, Rum Merkez Bankası’nın polisin elindeki rubleleri kabul etmediğini doğruladı.

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