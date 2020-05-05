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Polis kılığına girerek ev soydular

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Polis kılığına girerek ev soydular

Limasol’da polis kılığına giren iki kişinin, 28 yaşındaki bir kadının evini soydukları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, söz konusu iki şahsın, 28 yaşındaki kadının kapısını çalarak polis olduklarını ve evi arayacaklarını söylediklerini; inandırıcı olabilmek için de sahte polis kimliğini gösterdiklerini yazdı.
Haberde, şahısların mutfak ve yatak odasına baktıktan sonra evden ayrıldıkları ve 28 yaşındaki kadının, mutfakta bulunan 20 Euro’nun çalındığını fark ettiği belirtildi.
Gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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