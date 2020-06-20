PCR testi sadece ilk geçişinde istenecekler de var, her geçişinde istenecekler de

Akıncı-Anastasadis 21 Mart mutabakatında yer alanlar (Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, Güney’de eğitim gören öğrenciler, KKTC’de ikamet eden Rumlar ve Maronitler), ikincisinde de birinci kategori dışında kalan “Kıbrıslılar” ile daimi olarak Rum tarafında yaşayanlar bulunuyor. 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testi, ilk kategoride olanlardan sadece ilk geçişleri sırasında, ikinci kategoride olanlardan da her geçişlerinde istenecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum Epidemiyoloji Grubu ile dün yaptığı toplantıda, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısından 8’inin yarın (21 Haziran Pazar) geçişlere açılmasını önerme yönünde siyasi karar aldı.

Gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile vardıkları mutabakatı da dikkate aldığı bu önerisiyle hem KKTC hükümetine “baskı için sürpriz yaptığı” ve “mat hareketi” çektiği hem de kapılardan geçeceklere dair iki kategori oluşturduğu yorumlarına yer verdi.

Politis haberi manşetten “Barikatlarda A ve B Kategorileri… Anastasiadis’in Önerisi Akıncı İle Mutabakatı Ortadan Kaldırmıyor… Kimler Sadece Bir Koronavirüs Testiyle Geçecek, Kimler Her Geçişte Test Yaptıracak… Türkiye’den İşgal Bölgelerine Uçuşlar Konusunda Yoğun Kaygı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıdan çıkan, Lokmacı kapısı hariç diğer bütün kapılardan geçişlere yarından itibaren müsaade edilmesi önerisi ile kapılardan geçiş yapabilecek kişiler arasında iki kategori yaratıldığına işaret etti.

KAPILARDAN GEÇECEKLER İÇİN İKİ KATEGORİ

Habere göre ilk (A) kategoride Akıncı-Anastasadis 21 Mart mutabakatında yer alanlar (Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, Güney’de eğitim gören öğrenciler, KKTC’de ikamet eden Rumlar ve Maronitler), ikincisinde de birinci kategori dışında kalan “Kıbrıslılar” ile daimi olarak Rum tarafında yaşayanlar bulunuyor. 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testi, ilk kategoride olanlardan sadece ilk geçişleri sırasında, ikinci kategoride olanlardan da her geçişlerinde istenecek.

Gazete Anastasiadis’in bu önerisinin pratikte uygulamaya konulabilmesi için, sınır kapıları konusunda bugüne kadar farklı bir tutum sergileyen KKTC hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiğini, geçiş yapmak isteyenlerin kapılara gitmeden önce KKTC hükümetinden gelecek tepkiyi beklemesi gerektiğini yazdı.

ANASTASİADİS’İN ÖNERİSİNE HENÜZ BM DE HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEDİ

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Anastasiadis’in kararı ile ilgili ne yapmak niyetinde olduklarına dair kartlarını dün gece geç saatlere kadar açmadıklarını yazan gazete, BM Barış Gücü’nün de şu ana (gazete baskıya girene) kadar herhangi bir tepki vermediğini belirtti.

Gazete KKTC’den kaynaklarının, hükümet düzeyindeki durum nedeniyle bütün ihtimallerin açık olduğuna dikkat çektiğini kaydetti. Gazete Anastasiadis’in kararının dün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletildiğini, alınan tepkinin olumsuz olmadığını yazdı.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Grubu dünkü toplantıda, KKTC’nin 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den uçuşlara izin vereceği ve KKTC tarafının henüz epidemiyolojik durumla ilgili rapor vermemesi gerekçesiyle kapıların sıkı denetim olmadan açılmasından yoğun kaygı belirtti.

Gazete devamla Rum siyasi partilerinden EDEK ve ELAM’ın Anastasiadis’in önerisine verdikleri tepkileri de aktardı.

Habere göre EDEK kapıların Anastasiadis tarafından önerilen şekilde açılmasının “kamu sağlığını ve Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünü tehlikeye sokacağı, Rum yönetiminin salgının yayılmasını engellemek ve turist çekmek için aldığı önlemleri çürütmekte, mevcut tehlike ve kaygıları artırmakta olduğu” görüşünü ortaya koydu.

ELAM ise bildirisinde kapıların açılmasına karşı olduğunu, temelli kapatılmalarını istediğini yineledi.



