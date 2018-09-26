Patates ihraç ederken, ithal etmeye başladılar

Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan, Ürdün ve Mısır’dan patates ithal ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, bu ülkelerden ithal edilen patateslerin de kilosu 1,00-1,40 Euro’dan başlayan fiyatlarla satıldığını yazdı.

Bazı satıcıların ithal ürünleri yerli ürünlerle karıştırarak sahtekarlık yaptığını kaydeden gazete, bazı kişilerin ise yaklaşık iki buçuk ay önce patatesleri buzluklara kaldırdığını ve piyasaya azar azar verdiğini belirtti.

Gazete, piyasada yerli havuç, brokoli, pancar, pırasa ve marul eksikliğinin de olduğu aktardı.

Haberde bu durumun, son zamanlarda hakim olan hava şartlarından kaynaklandığı belirtildi.