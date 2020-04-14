Papaza soruşturma

Rum polisi, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos için cezai soruşturma başlattı

Rum polisinin, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos için cezai soruşturma başlattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristerona’da, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un da yer aldığı geçtiğimiz Pazar günü kilisede yapılan ayin, bazı kişilerin bu ayine katılması ve burada (Neofitos tarafından) yapılan konuşma konusunda soruşturma başlattığını yazdı.

Habere göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un açıklamalarının ilgili yasaya aykırı olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Andreu, yasalar karşısında herkesin eşit olduğunu ifade etti.

Gazete ayin konusunda vatandaşlar tarafından yapılan şikayetin ardından Neofitos’un mikrofona geçerek, açıkça devletin yetkilerine ilişkin endişelerini dile getirdiğini ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e seslenerek “değerlendirme yapacak olan tek olgunun Tanrı olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitos açıklamasında “bazı hastalıklardan belki erken ayrılabiliriz, belki de bundan kaçarsak yolun köşesinde bizi başka bir tane bekleyebilir” şeklinde ifadeler kullandı.

Öte yandan Politis gazetesi, Trimithuntas Metropoliti Varnavas’ın, bir genelge yayımlayarak paskalya yortusunun kutlandığı bu hafta içerisindeki ayinlere katılmaları için inançlılara çağrıda bulunduğunu yazdı.

RUM POLİSİNDEN ÇAĞRI

Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, Paskalya yortusu haftasına girildiği bugünlerde halkın, açıklanan tedbirlere uyması çağrısında bulunarak kritik bir dönemeçten geçildiğine dikkati çektiğini belirtti.

Habere göre, polis açıklamasında tedbirlerin artırıldığını denetimlerin ise sıklaştırılacağını duyurdu.