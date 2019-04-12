Papadopulos, İngiliz Üslerinin yeniden müzakere edilmesini istedi

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, İngiliz Üsleri ile ilgili yeniden müzakere edilmesi konusunu yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Papadopulos, “yasal ve egemen bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, hakkı olduğuna inandığı şeyleri talep etmekle yükümlü olduğunu” söyledi.

Üslerle ilgili herhangi bir tartışmaya şüpheyle yaklaşanlara yanıt veren Papadopulos, “En tehlikeli ve en şüpheli söylem, Kıbrıs sorununun çözülmesini beklemektir” dedi.

Habere göre, Papadopulos, Türkiye’ye de çeşitli suçlamalarda bulunurken, gerek partilerin, gerekse vatandaşların “çağdışı sömürge artığını” temizlemek için irade göstermesi gerektiğini kaydetti.