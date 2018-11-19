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“Panayias Kanakarias” mozaiği Güney'e iade edildi

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“Panayias Kanakarias” mozaiği Güney'e iade edildi
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Gazimağusa’ya bağlı “Litrongomi” (Boltaşlı) köyündeki “Kanakarias” Kilisesi’nden çalındığı iddia edilen ve Aziz Marko’yu tasvir eden “Panayias Kanakarias” mozaiğinin, dün, Lahey’den Güney Kıbrıs’a getirildiği belirtildi. 
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, bin 600 yıllık olan “Panayias Kanakarias” mozaiğinin, çalıntı sanat ve tarihi eserlerini izini süren, ayrıca “sanatın İndiana Jones’u” olarak bilinen   Hollandalı dedektif Arthur Brand tarafından bulunduğunu, bunun daha sonra  Lahey’de Rum yetkililere teslim edildiğini yazdı. 
Söz konusu  mozaiğin ise dün,  Rum Kilisesi ve Eski Eserler Dairesi yetkilileri tarafından  Güney Kıbrıs’a getirildiğini yazan gazete Hollandalı dedektif Arthur Brand’ın, Fransız Haber Ajansı AFP’ye de konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu belirtti. 
Habere göre Brand, söz konusu mozaiğin, bin 600 yılı aşkın yaşta ve Bizans döneminin en güzel sanat eseri örneği olduğunu ifade etti. 
Brand’ın yaklaşık 2 yıl, mozaiğin izini sürdüğünü yazan gazete Brand’ın, Londra’daki sanat eseri satın alımıyla uğraşan birisinden aldığı bilgi ışığında, mozaiği, bir İngiliz ailenin yaşadığı Monako’daki bir apartman dairesinde bulduğunu belirtti. 
Habere göre Brand, İngiliz ailenin, söz konusu eseri 40 yıl önce iyi niyetle satın aldığını, bunun çalıntı ve paha biçilmez bir eser olduğunu duyunca dehşete düştüklerini ve söz konusu eseri, muhafaza edilmesi için karşılanan küçük bir miktar karşılığında Rum halkına teslim etmeyi kabul ettiğini ifade etti. 
Gazete, Rum Kilisesi ile işbirliği içerisinde olan Brand’ın yaklaşık bir hafta önce Monako’ya dönerek 5-10 milyon Euro arasında hesaplanan bu eseri teslim aldığını belirtti. 
Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasilikis Anastasiadu’nun, Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunarak mozaiğin, vatanına geri döndüğünü teyit ettiğini yazdı. 

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