Özel jet Rumlarda da gündem oldu

Güney'de yayımlanan Alithia Gazetesi “İşgal Bölgeleri: Vakalarla İlgili Görüntüsü Bulanık… Yeni Tip Koronavirüsle İlgili Bir Şey Gizliyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde Cumhurbaşkanlığı’na ve Rum tarafına analitik verileri vermeyi reddederken, KKTC’de her gün yapılan sıfır vaka açıklamasının “su götürdüğünü”, son günlerde epidemiyolojik durumu ağırlaşan Türkiye ile uçuşları yeniden başlatmaya hazırlanan UBP-HP hükümetinin bu konuda “bir şeyler sakladığını” iddia etti.



Gazete Başbakanlık Sağlık Kurulu’ndan istifa eden üyelerin, “Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın uzun süredir uzman görüşü almadan karar verdiğini, bilimsel kriterlere dayanmayan, gelen tepkilere göre değiştirilen kararlar uyguladıklarını doğruladıklarını” iddia etti.

Gazete Türkiye’den KKTC’ye gelen özel jet konusunu da ikinci manşet olarak; “‘Seks ve Kumar’ İçin Karantinayı Kırdılar… İşgal Bölgelerinde Türkiye’den Özel Jet Gelmesiyle İlgili Sansasyon Sürüyor… Özersay’ın Halkın Partisi, Pozisyonunu Ayırıyor ve ‘Hükümetteki’ Ortaklarından İzahat İstiyor” başlık ve spotlarıyla verdi. Konuyla ilgili KKTC medyasına yansıyan haberlerden bir derleme aktardı.

