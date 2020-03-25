Özel hastaneler sadece acil vakalara hizmet veriyor

Rum kesimindeki tüm şehirlerde “kamu sağlığı klinikleri” hizmet vermeye başladı. Salgınla mücadeleye özel hastaneler de dahil oldu. Özel hastaneler yalnızca acil vakalara hizmet veriyor

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Devlet Sağlık Kurumu tarafından alınan kararın ardından, Baf ve Limasol Hastanelerinin çalışmalarının 48 saatliğine daha askıya alınmasına karar verildiğini de bildirdi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’taki bütün özel hastanelerin yeniden faaliyet vermeye başladığını yazdı. Baf’taki “İasis” isimli hastanenin ardından önceki gün de “Evangelismos” isimli hastanenin yeniden hizmet vermeye başladığını kaydeden gazete, Evangelismos hastanesindeki bir doktorun testinin pozitif çıkmasının ardından, personelin takibe alındığını ve testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Hastanenin tüm bölümlerinin normal şekilde hizmet verdiğini, fakat doktorla yakın temasta bulunduklarından ötürü bir kısım personelin tedbir amaçlı iş başı yapmadığını yazan gazete, bu özel hastanenin, Baf Genel Hastanesinin desteklenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele planına Rum tarafındaki özel hastanelerin de dahil olduğunu yazan Politis gazetesi, özel hastanelerin yalnızca acil vakalara hizmet vereceklerini belirtti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde de, Rum kesimindeki tüm şehirlerde “kamu sağlığı kliniklerinin” hizmet vermeye başladığını ve koronavirüs semptomları gösteren kişilerin aile hekimleri tarafından buralara yönlendirildiğini belirtti.

