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Oyuncak tabancayla okulu bastı

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Oyuncak tabancayla okulu bastı
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Güney Kıbrıs’ta “Mağusa bölgesindeki” bir ilkokulda öğrenim gören çocuğun velisinin, oyuncak tabancayla okulu bastığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, velinin, çocuğunun korkutulduğu ve okul idaresinin çocuğunu korumadığı gerekçesiyle, elindeki çocuk oyuncak tabancasıyla okul müdürünün odasını bastığını yazdı. 
Öfkeli babanın elindeki oyuncak tabancayı sallayarak, çocuğuyla ilgili konular için sert bir üslupla söz istediğini yazan gazete,  kendini kaybeden babanın sözlü olarak edepsizlik yapması olayının çocuğun gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekti. 
Habere göre söz konusu baba, okul müdürünü polise şikayet  edeceği ve çocuğunu başka okula yazdıracağı tehdidiyle olay yerinden ayrılırken; okul müdürü,  yaşanan bu olayı  Rum Eğitim Bakanlığı’na ve polise bildirdi. 
Gazete haberinde ayrıca polisin açıklamasına dayanarak, okul müdürünün şikayette  bulunmama niyeti ve babanın da şikayette bulunmamasına bağlı olarak polisin olaya müdahil olmayacağını yazdı.
Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı, bu konuda daha ileri araştırma yapacak.

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