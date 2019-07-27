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Otları yakmak isterken hayatını kaybetti

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Otları yakmak isterken hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları, Rum İtfaiye Birimi’nin bu sabah yangın ihbarıyla gittiği arazide yangını söndürürken bir kadın cesediyle karşılaştıklarını, yapılan araştırmada, 67 yaşındaki kadının oğlunun evinin yakınlarındaki otları yakarak temizlemeye çalışırken baygınlık geçirdiği ve yangın sonucu hayatını kaybettiğini belirttiler.

Rum polisinin olayı araştırmayı sürdürdüğü, kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği vurgulandı.

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