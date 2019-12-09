Oroklini açıklarında yapay resif için gemi batırıldı

“Elpida” (Ümit) isimli gemi yapay resif oluşturmak maksadıyla Oroklini açıklarında denize batırıldı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Yunanistan’dan bu amaçla alınarak Güney Kıbrıs’a götürülen 63 metre uzunluğundaki Yunan bandıralı gemi Palm Peach otel karşısında, kıyıdan 2 deniz mili açıkta ve 30 metre derine batırıldı. Yapay resif projesinin yüzde 75’inin Avrupa Birliği, yüzde 25’inin Güney Kıbrıs tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Habere göre önümüzdeki Salı günü de aynı bölgeye “Lefkaritis Bros Ltd’ tarafından hibe edilen 13 metre uzunluğundaki “Lef1” isimli tekne batırılacak.