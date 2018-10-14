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“Önümüzdeki günlerde BM’nin Kıbrıs sorununda yeni çabası olacak”

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Nikos Anastasiadis “Önümüzdeki günlerde BM’nin Kıbrıs sorununda yeni bir çabasına şahit olacağız” dedi

“Önümüzdeki günlerde BM’nin Kıbrıs sorununda yeni çabası olacak”
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Rum radyosuna göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının BM’ye olumlu cevap vereceğini açıkladı.
Anastasiadis Güzelyurt kökenliler tarafından dün sabah düzenlenen “anti işgal” etkinliğinde BM’nin, anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulup kurulamayacağını saptamak maksadıyla önümüzdeki günlerde bir araştırma misyonu üstleneceği kanaatini dile getirdi. 
Rum tarafının BM’ye olumlu cevap vereceğini, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının da aynısını yapmasını umduğunu dile getiren Anastasiadis, “Bazı fikirler diyaloğun yeniden başlamasına katkı koyabilir yahut yardımcı olabilir. Ancak bu illa diyaloğa da gideceğimiz anlamına gelmez” dedi.
“ÖNERİM FEDERASYONUN TERK EDİLMESİ DEĞİL, BAZI YETKİLERİN YEREL HÜKÜMETLERE DEVRİYLE ALAKALIDIR”
Anastasiadis, Ulusal Konsey toplantısında düşünme malzemesi olarak sunduğu önerinin iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun terk edilmesini öngörmediğini, konfederasyon veya iki devlet çözümüyle de ilgili olmadığını söyledi. 
Rum lider, “Çözümün işleyebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla bazı yetkilerin yerel hükümetlere devredilmesiyle alakalıdır” diye ekledi. 
“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, garantilerden ve müdahale haklarından kurtulmuş, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona evrilmesini sağlayacak bir çözüm için var gücümle çalışacağım. Omorfo’nun  (Güzelyurt) çözümün parçası olarak yasal sakinlerine iadesi için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanan Anastasiadis, Türk tarafını, Rum tarafının istediği çözümü değil konfederasyon ve iki devlet çözümü istemekle suçladı.

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