Onlarca ölü morglarda bekliyor

Güney Kıbrıs’taki adli tabiplerin bir yandan koronavirüs diğer yandan da elverişsiz durumlara atıfta bulunarak otopsi yapmayı ret ettiğini bunun sonucunda da onlarca ölünün morglardaki buzluklarda beklediği bildirildi

Güney Kıbrıs’ta adli tabiplerin, koronavirüs ve başka unsurlara atıflara bulunarak otopsi yapmayı ret etmesi sonucunda, onlarca ölünün morglarda gömülmek için beklediği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Otopsi Beklerken Onlarca Ölü Gömülmemiş” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki adli tabiplerin bir yandan koronavirüs diğer yandan da elverişsiz durumlara atıfta bulunarak otopsi yapmayı ret ettiğini bunun sonucunda da onlarca ölünün morglardaki buzluklarda beklediğini yazdı.

Bu konunun, dün Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde ele alındığını yazan gazete Komite’nin, Sağlık Bakanlığı tarafından, adli tabiplerin otopsi yapmayı ret etmesi sonucunda morgların dolup taştığı konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Habere göre Komite Başkanı Kostas Konstantinu yaptığı açıklamada toplantıya katılanların, olanlardan dolayı üzüntü duyduğunu ve gerekeni yapması ve ilgili sorumluğu alması için de Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunduğunu yazdı.

Konstantinu, Sağlık Bakanlığı Müdürü ile Tıbbi Hizmetler Müdürünün, Bakanlık ile Adli Tabipler arasındaki karşılıklı yazışmaya ilişkin unsurları sunduklarını ve Güney Kıbrıs’taki morgların otopsi yapma konusunda ilgili kriterlere uyduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Konstantinu, 2015 yılından sonra morgların bakım ve onarımı için 2 milyon Euro harcandığına da dikkati çekti.

Adli Tabip Sofoklis Sofokleus ise açıklamasında, morgların uygun olmadığını geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Gazete haberinde ayrıca, Adli Tabip Hizmetlerinden 4 adli tabibin, Rum Sağlık Bakanlığı’na mektup göndererek, koronavirüs nedeniyle ölenlere otopsi yapılması açısından morgların uygun olmadığı şeklindeki görüşlerini ilettiklerini yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ DÜNÜ VAKA SAYISI “0” –SON BASIN TOPLANTISI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, gerçekleştirilen bin 996 test sonucunda, dün herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını yazdılar.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Grubu üyesi LeontiosKostrikis dün düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde, yeni bir vakanın belirlenmediğini ve toplam vaka sayısının 958 de kaldığını ifade etti.

Kostrikis, kamu oyuna bilgi vermek için üç aydan beri düzenlenen basın toplantılarının dün itibarıyla son kez yapıldığını açıkladı.

Kostrikis, gerilim, tedirginlik, takım çalışması, yaratıcılık iyi ve zor anlarla dolu bir üç ay geçirdiklerini belirterek destek ve güvenlerinden dolayı da Rum Yönetimi Başkanı, Sağlık Bakanı, diğer hükümet yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Kostrikis, kamu yararı için her türlü çabayı sarf ettiklerini, çabaların sonuçlarından memnun olduklarını ayrıca toplum olarak gurur duyma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Kostrikis açıklamasında ayrıca, benzer koşullarda bir kez daha görüşülmemesi temennisinde bulunurken virüsü bütünlüklü bir şekilde göğüsleme çabalarının süreceğini ve bunu başaracaklarından da emin olduğunu söyledi.

Rum Sağlık Hizmetleri Lefkoşa Müdürü Dr.Marios Loizu ise konuşmasında bu bilgilendirmelere 24 Mart tarihi itibarıyla zor koşullar altında başladıklarını 71 gün sonra bu turun sona erdiğini belirtti ve herkesin günlük yaşamına yavaş yavaş dönmesi temennisinde bulundu.