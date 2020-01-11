Omonia’dan UEFA’ya men talebi

Güney Kıbrıs futbolu ve Kıbrıs Futbol Federasyonunda (KOP) Omonia yönetiminin aldığı kararın sarsıntısı yaşanıyor. Omonia yönetim kurulu KOP’u, şike iddiası ile FIFA ve UEFA’ya şikayet etme kararı aldı. Güney Kıbrıs futbolunda KOP yetkililerinin ve hakemlerin bazı takımları kayırdığı, maçların söz konusu takımlar lehine ayarlandığı iddiasında bulunan Omonia yönetimi, elinde belgeler olduğunu da açıkladı.

Omonia yönetimi, şikeli maçlar ve yanlı hakem yönetimleri konusunda yetkilileri uyardıklarını ancak ciddiye alınmadıklarını bu nedenle KOP ve kurumlarını FIFA ve UEFA’ya şikayet etme kararı aldıklarını açıklarken, UEFA’dan Kıbrıs takımlarını ülke futbolu temizlenene kadar Avrupa müsabakalarından men etmesini talep edeceklerini belirtti.