banner411
banner69
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
85 0
23 0
 
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
19 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
17 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
28 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
73 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
181 0
banner460

Öğrencilere verdikleri tabletleri geri istiyorlar

banner27

Güney Kıbrıs'ta pandemi döneminde ortaya çıkan koşullar nedeniyle, geçtiğimiz iki ayda yapılan uzaktan eğitim için öğrencilere tahsis edilen tablet gibi cihazların, okullar tarafından geri istenmeye başlandığı kaydedildi

Öğrencilere verdikleri tabletleri geri istiyorlar

Güney Kıbrıs’ta, pandemi döneminde okullarda yapılan uzaktan eğitim için öğrencilere verilen tabletlerin, geri istenmeye başlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Okulları Kapatıyorlar Tabletleri Geri İstiyorlar” başlıklı haberinde, pandemi döneminde ortaya çıkan koşullar nedeniyle, geçtiğimiz iki ayda yapılan uzaktan eğitim için öğrencilere tahsis edilen tablet gibi cihazların, okullar tarafından geri istenmeye başlandığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak okulların, özellikle orta eğitim okullarının, tahsis edilen tabletleri geri getirmeleri amacıyla öğrencilerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Bazı durumlarda ise öğrencilere, cihazların geri getirilmemesi durumunda diplomalarının geç verileceğinin de söylendiğini yazan gazete, Eğitim Bakanlığı’nın ise bu durumun kendileriyle alakalı olmadığını, böyle bir talimat vermediklerini, bunun okul müdürlüklerinin yetkisindeki bir durum olduğundan söz ettiğini belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın ilk baştaki açıklamasında uzaktan eğitim için çocuklara yardımcı olunması maksadıyla bahse konu cihazların okullara verildiğinden söz ettiğini yazan gazete, ilk baştan itibaren de cihazların ayrıca okullara ait olduğunu ve öğrenciler ödünç olarak verildiğinin söylendiğini belirtti.

Habere göre orta eğitimde, öğrencilere verilen tablet sayısı 200 iken, tüm okullara dağıtılan tablet sayısı ise 7 bin 400.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.