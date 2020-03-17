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Öğrenciler karantinaya alında

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İngiltere'den Larnaka ve Baf havaalanlarına gelerek adaya dönüş yapan toplam 6 Kıbrıslı Türk öğrenci ve çok sayıda Kıbrıslı Rum öğrenci, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle ülkeye alınmadı. Uçakta olaylar çıktı. Öğrenciler ardından karantinaya alındı

Öğrenciler karantinaya alında

 

Larnaka ve Baf havaalanlarında dün gece adaya dönüş yapan Kıbrıslı öğrenciler, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle bir süre ülkeye alınmadı. Manchester'dan Baf alanı'na inen Easyjet uçağındaki yaklaşık 30 öğrencinin sağlık belgelerinin olmadığı öğrenildi. Londra'dan Larnaka'ya gelen bir uçakta da aynı sorun yaşandı. Toplam 6 Kıbrıslı Türk öğrenci ve çok sayıda Kıbrıslı Rum öğrenciyi taşıyan iki uçakta gerginlik yaşandı. Polisler öğrencilerin ülkeye giriş yapmasına izin vermedi. Gerginliğin ardından öğrenciler uçaktan indirildi ve karantinaya alındı. Yolcuları sertifikasız uçağa aldığı için havayolu şirketine yasal işlem başlatılacak. Elde edilen bilgiye göre 6 Kıbrıslı Türk öğrenci Güney Kıbrıs'ta Trodos bölgesinde karantinaya alındı. Başbakan Ersin Tatar dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada karantinaya alınan öğrenciler ile ilgili girişimlerin başlatıldığını aktardı. Rum Yönetimi, önceki gün koronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıslı yurttaşlar dahil sağlık sertifikası olmayanların adaya giremeyeceğini açıklamış, sağlık sertifikası olanların ise özel bir merkezde, 14 gün gözetime alınacağını duyurmuştu.

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