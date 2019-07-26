Ay. Napa'da turist olarak bulunan ve 12 İsrailli turist tarafından tecavüze uğradığı iddia edileN19 yaşındaki İngiliz turist, yaşananları anlattı: “Odaya gittiğimde hepsi sarhoştu. Etraf çok karışıktı. Gece birden sonra olanları hatırlamıyorum”

Güney Kıbrıs’ta Ay.Napa'da turist olarak bulunan 19 yaşındaki İngiliz turistin, yine aynı bölgede kaldığı otel odasında, 12 İsrailli turistin tecavüzüne uğradığı iddiasında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Olay, Güney Kıbrıs'ın Ayia Napa sahillerindeki Pambos Napa Rocks Hotel’de meydana gelmişti. Erkeklerin hiçbiri suçlamayı kabul etmiyor.

Şüpheli erkeklerden bazıları 18 yaşından küçük.

İngiliz medyası, erkeklerin tecavüzü cep telefonlarıyla kayda aldığını bildiriyor.

Söz konusu kayıtta, saldırganların gülüşmeleri dikkat çekiyor.

Öte yandan tecavüze uğrayan 19 yaşındaki İngiliz kadın, İsrailli bir erkek ile olaydan birkaç gün öncesinde ünlü tatil merkezinde yakınlık kurduğunu söyledi.

İkili, kadının kendi iradesi ve isteği ile birkaç defa cinsel ilişkiye girmişti.

Kadın ve erkeğin yakınlık kurduğu günlerden mesajlaşma görüntüleri İngiliz basını tarafından yayınlandı. Çift, her akşam haberleşerek buluşuyordu.

Birbirlerini odalarına çağırıyorlardı. Kadın, olayın yaşandığı akşam da birlikte olmak için İsrailli erkeğin odasına gitti ve olayı şöyle anlattı:

“ODAYA GİTTİĞİMDE HEPSİ SARHOŞTU”

“Çocuklardan bazılarını tanıyordum. Fakat odaya gittiğimde hepsi sarhoştu. Etraf çok karışıktı. Gece birden sonra olanları hatırlamıyorum. Tanımadığım bir sürü erkek bana tecavüz etti. En az 12 yüz gördüğümü hatırlıyorum.

Vücuduma zarar verdiler. Bir süre sonra bayıldım. Ardından beni serbest bıraktılar. Arkadaşlarımın yanına gittim. Beni yarı çıplak bir şekilde hastaneye götürdüler”

Rum polisi, şikayet üzerine 12 İsrailli erkeği gözaltına aldı. Polisler, DNA kanıtlarını incelediği sekiz gün süresince İsrailliler gözaltında tutuldu.

“SIRAYLA TECAVÜZ ETMİŞLER”

Öte yandan kadının arkadaşlarından biri olaya dair şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşımızı bulduğumuzda gözyaşları içerisindeydi. Adamlardan bir tanesi ile birlikte olmayı kendisinin istediğini, diğerlerinin ise bir anda üzerine atladıklarını anlattı.

Onu sıkıştırmışlar ve sırayla tecavüz etmişler. Vücudu yaralar içindeydi”

Kadının başka bir arkadaşı tecavüzün sonrasında gerçekleşenleri anlattı:

“Arkadaşımızı gördüğümüzde çok kötü durumdaydı. Bazı kıyafetlerini üzerine geçirmeye çalışıyordu."

İSRAİLLİ ERKEKLER SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ

Öte yandan otelde kalan başka kadınlar, İsrailli erkeklerin kadınları sürekli rahatsız ettiğini söyledi.

Kadınlardan biri "Arkadaşlarımdan bir tanesi odasında uyuyordu. Bir İsrailli adam geldi ve kapıyı çaldı. Arkadaşıma cinsel birliktelik teklif etti. Arkadaşım adamı bağırarak odadan kovdu. Yönetim ise bu durumu pek fazla umursamadı.” dedi.

Otelde çalışan bir erkek işçi ise, kadın bir arkadaşının kadınlar tuvaletine kadar kendisini takip eden bir İsrailli tarafından cinsel ilişki teklifi aldığını anlattı:

İşçi, "Sadece kadına para uzattı ve ilişkiye girmek istediğini söyledi. İğrençti." dedi.