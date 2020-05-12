"Nüfusun hassas grupları içerisindeki koronavirüs vakaları endişelendirdi"

Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr.Leontios Kostrikkis, nüfusun hassas grupları içerisinde yer alan kanser hastaları, hamileler ve yaşlıların denetlenmesi programı çerçevesinde vaka tespit edilmesinin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti

Güney Kıbrıs’ta dün 3 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam sayı 901’e yükseldi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki toplam koronavirüs vakasının dün itibarıyla 901’e yükseldiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan toplam bin 46 test sonucunda 3 yeni vaka tespit edildi.

Gazete, bu vakalardan 1’inin, daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinin takip edilmesi, 1 diğerinin yurt dışından dönenlere yapılan test, diğerinin ise kendi isteğiyle yaptırdığı test sonucu belirlendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Birimi Lefkoşa Müdürü Marios Loizu “pandeminin gerilediğini” söyledi.

Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr.Leontios Kostrikkis ise dünkü basın toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, nüfusun hassas grupları içerisinde yer alan kanser hastaları, hamileler ve yaşlıların denetlenmesi programı çerçevesinde vaka tespit edilmesinin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Kostrikkis, son günlerde bu gruplarda pozitif vakalar tespit edildiğini belirterek, hassas gruplardaki hastalığın yaygınlığının yüksek ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Leonitos Kostrikkis açıklamasında ayrıca dün itibarıyla “Mağusa Hastanesi”nde 12 kişinin tedavi gördüğünü, bu hastaların genel durumun da iyi olduğunu söyledi.

Kostrikkis, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 4 olduğunu belirtti.

KAWASAKİ TEŞHİSİ KONULAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU

Alithia gazetesi, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Kawasaki hastalığı ve Covid-19 teşhisi konulan ve altı günden beridir Makarios Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 2,5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Avraam İlia yaptığı açıklamada, çocuğun, gerek klinik, gerekse laboratuvar bulgularında iyileşme gözlemlendiğini ifade etti.

İlia, çocuğun basınç odasında tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Çocuğa üç kez korona testi yapıldığını belirten İlia, ilk testin negatif çıktığını, ikincisinin şüpheli olduğunu, üçüncüsünde ise pozitif çıktığını söyledi.

İlia bunların münferit vakalar olduğunu ve Kawasaki sendromuna atıfta bulunan başka hastaların olmasını da beklemediklerini ifade etti