Noble şirketinden Afrodit yatağı için plan değişikliği

Noble şirketinin uluslararası piyasadaki koşullar ve doğal gaz talebini göz önünde bulundurarak, 2019 yılının Kasım ayındaki anlaşmanın hayata geçirilmesine dair zaman takvimleri konusunda, hükümet ve ortaklarıyla bazı düzenlemeleri ele alacağı kaydedildi

Amerikan “Noble Energy” şirketinin, Politis gazetesinin kendisine yönelttiği sorulara yazılı olarak yanıt verdiği ve Rum Yönetimi’ne yönelik taahhütlerine bağlı olduğu beyanında bulunduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Ekonomik Durgunluk Afrodit’le İlgili Planları Değiştiriyor- Noble Politis’e Planlamaların Yeniden Şekillendirilmesinin Gerekli Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, şirketin, mali açıdan güçlü olduğunu aynı zamanda tam anlamıyla yükümlülüklerinin üstesinden gelecek ve hisselerinin değerini yükseltecek pozisyonda bulunduğunu vurguladığını iletti.

Şirketin, koronavirüsü krizinin ardından, kalkınma ve işletme maliyetlerinde “acı verici” kesintiler yaptığının farkında olduğunu belirten gazete, şirketin, Afrodit yatağının kalkınma planının yeniden şekillendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini de iletti.

Gazete, şirketin “gecikmeler” ve “ertelemelerden” doğrudan söz etmediğini, ancak uluslararası piyasadaki koşullar ve doğal gaz talebini göz önünde bulundurarak, 2019 yılının Kasım ayındaki anlaşmanın hayata geçirilmesine dair zaman takvimleri konusunda, hükümet ve ortaklarıyla bazı düzenlemeleri ele alacağını vurguladığını belirtti.

Gazete iç sayfadan ise haberini “Afrodit’le İlgili Plan Değişikliği- Koronavirüs Krizi Gecikmeye Yol Açabilir” başlıklarıyla detaylandırdı.

Haberde, Noble Energy şirketinin, gazeteye yaptığı açıklama çerçevesinde, Rum hükümetine yönelik taahhütlerine bağlı kalarak, Güney Kıbrıs’taki çalışma planını yeniden şekillendireceklerini söylediği belirtildi.

Şirketin gazeteye yaptığı yazılı açıklamasında, 12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağını terk etmeyeceğinin açık olduğunu savunan gazete, şirketin, hükümete yönelik taahhütlerine bağlı kalacağına dair ifadesinin, şirketin yatağın değerlendirilmesi programının hayata geçirilmesinde sonuna kadar ilerleme arzusuna dair şüpheye yer bırakmadığını da ileri sürdü.

Gazete, diğer bir taraftan, pandemiden kaynaklanan karışıklıkların, aynı zamanda enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin aldığı ekonomik darbelerin, sözde Rum MEB’indekiler dahil olmak üzere, planlamalarının hayata geçirilmelerine dair zaman takvimlerine yönelik yeniden düzenlenme yapılması gerektiği ölçüsünde, şirketin kendisini etkilediğini de belirtti.

Noble Energy şirketinin, gecikmeler veya ertelemelere atıfta bulunmaktan kaçındığını yineleyen gazete, ancak şirketinin açıklamasının ruhunun, hükümetle yapılacak olan müzakereyle, doğal gazın çıkarılması ve bunun Mısır kıyıları veya aralarında kararlaştırılan başka bir yere nakledilmesine ilişkin çalışmaların ileriye götürülmesi zamanı konusunda yeni kararlar alınacağı sonucuna yol açtığını belirtti.

Noble şirketi, hükümet kanadıyla diyaloğu konusunda ise, hem Rum hükümeti hem de ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini, aynı zamanda piyasa koşulları ve doğal gaza ilişkin uluslararası talebe bağlı olarak, Afrodit yatağının kalkınma planının şekillendirileceğini ifade etti.

Rum hükümetinin, 7 Kasım 2019 tarihinde, Afrodit yatağının işletilmesi iznini Noble-Delek-Shell şirketlerine verdiğini anımsatan gazete, zaman takviminde yer alanlar temelinde, 2021 yılının Kasım ayı sonuna kadar, yatakta ikinci teyit sondajının gerçekleştirileceğini anımsattı.

Buna göre 2021 yılı sonuna kadar teknik talepler ve maliyetlerle ilgili ayrıntılı analizin (FEED) hazır olacağını belirten gazete, 2022 yılında ise FID (Final Investment Decision)’un hazır olacağını ifade etti.

Bunu alıcıyla yapılacak olan nihai ticari anlaşmanın (GSPA) takip edeceğini kaydeden gazete, 2023 yılı içerisinde çalışmaların başlayabileceğini, 2025 yılı içerisinde ise doğal gaz ticaretinin başlamasının mümkün olduğunu hatırlattı.

Gazete, bunların tümünün veya bazılarının, planın yeniden şekillendirilmesine bağlı olduğunu ekledi.