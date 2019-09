New York’ta ‘fırsatlar ve tuzaklar haftası’

BM Genel Kurulu sebebiyle Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların bu hafta New York’ta olacakları belirtilerek bu haftanın Kıbrıs sorunu açısından “fırsatlar ve tuzaklar haftası olacağı iddia edildi

Rum basını, Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların bu hafta başlayacak olan BM Genel Kurulu toplantısı sebebiyle New York’ta olacaklarını, bu haftanın Kıbrıs sorunu açısından “fırsatlar ve tuzaklar haftası olacağını” yazdı.

Politis gazetesi yukarıdaki başlık altında verdiği yorum haberinde, BM Genel Kurulu sebebiyle Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların bu hafta New York’ta olacaklarını belirterek bu haftanın Kıbrıs sorunu açısından “fırsatlar ve tuzaklar haftası olacağını” iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak referans şartlarında bir an önce anlaşmaya varılmasını istediğini belirterek Guterres’in 18 Eylül tarihinde yaptığı açıklamaya atıfta bulundu.

Guterres’in Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanıyla birebir görüştüğünü ve referans şartlarında uzlaşılması konusundaki görüşlerini aktardığını yazan gazete, Guterres’in liderler ve garantör ülkelerle gerçekleştireceği temaslarda referans şartlarında uzlaşı sağlanmasını amaçladığını aktardı.

Gazete ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM’nin referans şartlarında ilerleme sağlamakta kararlı olduğunu ve kendisinin fazla manevra yapma imkanı olmadığını bildiği iddiasında da bulunurken Türkiye’nin ise New York’a, Kıbrıs’ta olası bir çıkmazın sorumluluğundan kurtulmak için gittiğini savundu.

LUTE GARANTÖR ÜLKELERİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Fileleftheros gazetesi ise, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla ve özellikle de garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bu hafta New York’ta görüşeceğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapacağı temaslarda “BM’nin atacağı adımların kolaylaşması için referans şartları oluşturulması” konusunu ele alacağını vurguladı.

Türkiye’nin, içerisinde yer almadığı bir süreçte referans şartlarında uzlaşıya varılması durumunda bunu kabul etmeyeceğini bildirdiğini, Lute’un temaslarının da bununla alakalı olacağını iddia eden gazete, Türkiye’nin hedefinin gayrı resmi bir beşli konferans gerçekleştirilmesini ve liderlerin BM Genel Sekreteriyle ortak görüşmelerinin iptalini sağlamak olduğunu öne sürdü.

Alithia gazetesi ise ilgili haberlerini “Nihai Netleştirme Temasları” başlığı altına manşete taşırken DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Gazete, Guterres’in Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmede, referans şartları üzerinde hemen uzlaşıya varılması gerektiğini vurguladığını ve önümüzdeki günlerde New York’ta yapacağı temaslarını başlatmış olduğunu yazdı.

Guterres’in Çavuşoğlu’na neler söylediğinin ayrıntısıyla bilinmemesine karşın BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in açıklamasının, Guterres’in niyetini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan gazete, Guterres’in taraflardan, referans şartlarında uzlaşıya varmaların talep edeceğinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bu düşünceyle aynı fikirde olduğunu belirterek Neofitu’nun dünkü açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin, referans şartlarında uzlaşıya varılması halinde yeni bir girişim üstlenebileceğini açıkça belirttiğini” söylediğini aktardı.

Neofitu, referans şartlarında uzlaşı sağlanmaması durumunda, Anastasiadis-Akıncı-Guterres üçlü görüşmesinin yapılmaması ihtimali olduğunu da savundu.