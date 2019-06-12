Neofitu Türkiye'nin daha da sertleşeceğini iddia etti

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) sondajlarına ilişkin tutumunun daha da sertleştireceğini iddia etti

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinde görev yapan veya sondajla ilişkili olan personele yönelik Rum mahkemeleri tarafından çıkarılan tutuklama emirlerinden bazılarının AB tutuklama emrine dönüştürüldüğü ancak henüz hiçbirinin icraata dökülmediği iddia edildi.

Politis gazetesi, “Erdoğan Daha Da Sertleşecek – Averof’a Göre İstanbul İçin Yanıp Tutuşuyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinde görev yapan personel hakkında Rum mahkemelerince çıkartıldığı iddia edilen tutuklama emirleri ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türkiye’nin tutumuna ilişkin iddialarına yer verdi.

Gazete, Rum hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rum mahkemeleri tarafından şu ana kadar onun üzerinde tutuklama emri çıkarıldığını, bunlardan bazılarının ise Avrupa tutuklama emrine çevrildiğini yazdı.

Söz konusu tutuklama kararlarının hiçbirinin henüz uygulamaya konmadığını iddia eden gazete, Rum hükümetinin Fatih gemisinin sondaja başlayıp başlamadığını ise doğrulayamadığını belirtti.

Rum hükümetine, sondajın başladığı veya başlamadığı yönünde farklı bilgiler geldiğini savunan söz konusu kaynak, biri ABD, diğeri ise Avrupa şirketi olan iki şirketin yakın zamanda personelini Fatih gemisinden çektikleri iddiasında da bulundu.

Öte yandan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) sondajlarına ilişkin tutumunun daha da sertleştireceğini iddia etti.

Neofitu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanmak adına bu konudaki tutumunu daha da sertleştireceği iddiasında bulundu. İstanbul seçiminin kazanılmasının sadece siyasi değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Neofitu, İstanbul Belediyesi memurlarının emekliliği için milyarlar yatırıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul seçimini kazanması durumunda ise ekonomik açıdan bir nebze rahatlayarak Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkenin ekonomisine müdahil olmasını birkaç ay daha geciktireceğini iddia etti.

Öte yandan, diğer gazeteler, Türkiye’de emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Yeni Şafak” gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Alithia gazetesi “Barikatların Kapanması ve Kıbrıslı Rum Balıkçıların Tutuklanması – Türk Emekli Tümamirali Tutuklama Emirlerine Karşı Ceza Olarak Öneriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs aleyhine alınabilecek önlemler olarak sınır kapılarının kapatılması ve Rum balıkçıların tutuklanmasının gündeme gelebileceğini yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros, “Doğalgaz Ya Da Gerginlik – Türk Tarafı Kıbrıs Cumhuriyetini Karşı Önlem Konusunda Tehdit Ediyor”; Haravgi, “Tutuklama Kararlarını ‘Net Kışkırtma’ Olarak Görüyor ve ‘Karşı Önlemlerle’ Tehdit Ediyorlar”.