Neofitu ağız değiştirdi

Kıbrıs sorununda “ulusal tsunami” ifadesi kullanarak Rum Başkanlık Sarayı’nda kriz yaratan DİSİ Başkanı Neofitu, bu kez ağız değiştirerek, “Hava güneşli ve muhteşem” dedi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, daha önce kullandığı, Kıbrıs sorununda “ulusal tsunami” ifadesinin ardından iç cephede başlayan tartışmalara, önceki gün düzenlenen basın toplantısında “hava güneşli ve muhteşem” diyerek son verdiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Averof sayfayı çevirdi” başlıklı haberinde, Neofitu’nun önceki günkü basın toplantısında, Başkanlık Sarayı’nda kriz yaratan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hoşuna gitmeyen “ulusal tsunami” ifadesiyle, Rum tarafıyla ilgili olmayan bazı icraatlardan kaynaklanacak sonuçları kastettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Anastasiadis ile içtikleri sabah kahvelerinin son bulduğuyla ilgili haberlere ilişkin, böyle bir şey olmadığını ve iktidar partisiyle Başkanlık arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununda ulusal birliğin gerekliliğine vurgu yapan Neofitu, AKEL ile Başkanlık arasındaki karşılıklı suçlamaların her zaman var olduğunu; ancak Kıbrıs sorununun kritik safhada da değil, “sınır safhasında” olduğunu belirtti.

Neofitu, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonla ilgili çabaların devam ettiğini ve üç büyük parti olan DİSİ, AKEL ve DİKO’nun, müzakerelere kaldığı yerden devam edilmesi taraftarı olduğunu söyledi.

“Kıbrıs sorununa garantiler ve askerin adada kalması halinde çözüm bulunamayacağını” söyleyen Neofitu, NATO’ya üyelik konusunun da tartışmaya açık olmadığını belirtti.

Alithia gazetesinin haberine göre ise Neofitu, NATO’ya üyeliğin Kıbrıs sorununun çözümünü sabote edeceğini söyledi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından da NATO üyeliğinin söz konusu olmaması gerektiğini; çünkü böyle bir durumda, çözümün tüm siyasi güçler (AKEL ve Rusya) tarafından desteklenmeyeceğini kaydetti.



