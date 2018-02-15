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Nefret ve yabancı fobisini tetikleyen web sayfaları kapatılacak

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Nefret ve yabancı fobisini tetikleyen web sayfaları kapatılacak
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Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından, nefret ve yabancı fobisini tetikleyen web sayfalarının kapatılması için girişim başlatıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlandığını ve tasarının, Rum Başsavcılığı’na incelemeye gönderildiğini yazdı.
Haberde, yasa tasarısının onaylanması halinde, polise, nefret ve yabancı fobisine dair internette yaşanan herhangi bir olayda, soruşturma başlatma yetkisinin verileceği ve internet kullanıcılarının, bu web sayfalarına erişiminin engellenebileceği belirtildi.

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