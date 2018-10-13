“Neden ben sorumlu olmalıyım?”

Anastasiadis, Amerikan üssü konusunda konuştu: “İnsani sebeplerden ötürü varlıkları istendiyse bile neden Kıbrıs hükümeti eleştirilmeli?”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD’nin dört yıl boyunca Kıbrıs’ta gizli bir askerî üs kullandığı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Anastasiadis, önceki akşam OEV’in düzenlediği bir etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularına yine soruyla yanıt verdi, şunları söyledi:

“Neden hükümet eleştiriliyor? Amerikan Dışişleri Bakanlığı bile haberdar değildi ki raporda ortaya konuldu. Neden benim sorumlu olmam gerekiyor? İnsani sebeplerden ötürü varlıkları istendiyse bile neden Kıbrıs hükümeti eleştirilmeli? Almanlara, Fransızlara, İtalyanlara, Danimarkalılara kolaylıklar sağlıyoruz, 2016’daki tahliye sırasında ve genel insani operasyonlarda çok iyiyiz.”

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ise, Yunanistan Savunma Bakanı ve ANEL Başkanı Panos Kammenos’un Amerikalı dengi ile görüşmesinde Amerikalıları Yunanistan’da askerî üs açmaya davet etmesi üzerine hükümetteki ortağı SİRİZA ile ilişkilerinde soğukluk yaşandığına dikkat çekti.

Habere göre hükümet ortağı partinin bakan ve milletvekili konumundaki şahsiyetlerinden “fazla ve zarar verici konuştuğu” yolunda eleştiriler alan Kammenos’u Yunan basını da eleştiri bombardımanına tuttu.

POLİTİS ÜSSÜN FOTOĞRAFINI YAYIMLADI

Politis, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, DİKO’nun Amerikan helikopter üssüyle ilgili meclise izahat vermesi çağrısına derhal cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in, (DİKO’nun) daveti alır almaz Meclis Dışişleri Komitesi’nde izahat vereceği, meclisi bilgilendirmeden önce herhangi bir açıklama yapmayacağı kaydedildi.

Gazete, ABC’nin haberi üzerine Google Earth’ün 2015 baharında alınmış Ağrotur üssü ile ilgili görüntülere ulaştığını kaydetti ve elde ettiği fotoğrafı da yayımlayarak, burada ABD’nin helikopterleri için Ada’da hava üssü bulundurduğunun doğrulandığını haberine ekledi.