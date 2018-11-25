Kathimerini, NATO Sözcüsü Piers Cazalet’in “NATO güvenliği garanti etmez, böyle bir rolü yoktur” dediğine dikkat çekti.

Gazete “NATO Gelecek İçin Hiçbir Şeyi İhtimal Dışı Bırakmıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde NATO’nun oynayabileceği rolle ilgili sorusuna karşılık Cazalet’in “geleceğe dair spekülasyon yapmak istemiyoruz” dediğini ancak hiçbir gelişmeyi de göz ardı etmediğini yazdı.

Habere göre, Cazalet “NATO’nun bütün müttefikleri Kıbrıs sorununda sürekli ve sürdürülebilir bir hal çaresi görmek istiyor. NATO BM’nin bu yöndeki çabalarını hararetle destekliyor” ifadesini kullandı.

Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcanmakta olan çabalara zaman tanınması gerektiğini, müzakere güvenlik konusuna geldiğinde ve bu konunun görüşülme olanağı olup olmadığının ortaya çıkacağına dikkat çektiğini yazdı.

Aynı haberde, Yunanistan’ın Girit’ten İsrail, Kıbrıs ve Lübnan açıklarına kadar Doğu Akdeniz bölgesindeki deniz kuvvetlerinin mevcudiyetini artırdığı yazıldı.

Yunanistan deniz kuvvetleri aracılığıyla NATO’nun “Sea Guardian” tatbikatında “forcused Ops” başkanlığını üstlendiğini belirten gazete, önümüzdeki dönemde “Navarinon” firkateyninin Bulgar firkateyni ve “Katsonis” denizaltısı eşliğinde Mısır’ın kuzeyinden İsrail’in kuzeyine seyrederek “Hayfa’nın tahliye edilmesi” tatbikatını icra edeceğini kaydetti.

Gazete bu günlerde Yunanistan- Mısır’ın “Medusa 7” kod isimli ortak tatbikatının Güney Kıbrıs’ın da katılıyla icra edilmekte olduğunu, Doğu Akdeniz’de Amerikan, Rus ve zaman zaman Çin savaş gemilerinin varlıklarını artırdıklarına işret etti.

