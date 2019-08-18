"Müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir süreç başladı"

Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin tek başına dahi önemli bir olay olduğunu ve görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması için BM’yle çabaların sürdürülmesi kararı alındığını belirten Prodromu, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir sürecin başladığının söylenebileceğini, durumun önümüzdeki dönemde kesinlik kazanacağını vurguladı.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Fileleftheros ve Alithia gazetelerinde yer alan söyleşilerinde, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları ve 9 Ağustos tarihli liderler görüşmesine ilişkin Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini dile getirdi.

Fileletheros gazetesi; “Türkiye’nin Kontrolünün Son Bulması” başlığı altında yer verdiği söyleşide, Prodromu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirecekleri öngörülen üçlü görüşme öncesinde “doğru hazırlığın yapılmasını” hedeflediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Prodromu söyleşisinde özetle, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la iletişime geçilmesi ve Lute’la yapılacak görüşmelerin belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin tek başına dahi önemli bir olay olduğunu ve görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması için BM’yle çabaların sürdürülmesi kararı alındığını belirten Prodromu, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir sürecin başladığının söylenebileceğini, durumun önümüzdeki dönemde kesinlik kazanacağını vurguladı.

Liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunan Prodromu, şu an için görünen yol haritasının, Lute’la temaslar ve ardından Eylül ayı sonlarına doğru Genel Sekreter ile yapılacak bir görüşme şeklinde olduğunu ifade etti.

Prodromu, Lute’un adaya ziyaretine ilişkin henüz net bir tarih olmadığını ve önümüzdeki günlerde ilk temasların yapılarak görüşmelerin ayarlanmasını beklediklerini belirtirken; Lute’la yapılacak müzakerelerin ise, iki liderin Guterres’le yapacakları görüşmeye kadar tamamlanmış olması gerekeceğinin altını çizdi.

“Referans şartları olmadan sürecin nasıl ilerlediği?” şeklindeki soruya “Kimse referans şartlarının olmadığını söylemedi” yanıtını veren Prodromu, liderler görüşmesi sonrasında yapılan “resmi açıklamada, arzu edilen müzakerelere imkan tanıyacak referans şartlarının kesinleştirilmesinin gerektiğinin açıklamada dile getirildiğini” vurguladı.

Anastasiadis’in Akıncı’yla görüşmesinde, “müzakere döngüsünün başladığı 2014 tarihli Ortak Açıklamayı, bu müzakere döngüsünde varılan veya doğrulanan ve BM’nin Crans - Montana zirvesine götüren uzlaşıları ve Guterres’in, müzakerelerin son bulduğu yemekte sunduğu parametreler ile arabuluculuk önerisine dair tartışılan her şeyi Referans Şartları olarak sunduğunu” öne sürdü.

Prodromu, söz konusu yemekte “garantörlük sisteminin değişmesi ya da toprak ve Morfu (Güzelyurt) ve işgal askerlerinin hemen adadan çekilmesinin de müzakere ediliyor olmasının kritik unsur olduğu” iddiasında bulunarak, “şu ana kadar Türk tarafının güvenlik konusunu görüşmeyi reddediyor olmasından ötürü kritik unsur değerlendirmesinde bulunduğunu” kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Anastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıtı da değerlendiren Prodromu, Guterres’in “Maraş’ın Güvenlik Konseyi kararlarıyla hükme bağlandığını belirtmesinin önemli olduğunu” vurguladı.

Kendilerinin de bu argümanı savunduklarını ve KKTC’de bu konuda dile getirilenlerin hiçbir dayanağı bulunmadığını öne süren Prodromu, “ayrıca Cenevre’de, toprak konusunda harita içeren bir de öneri sunulduğunu ve bunun, Özersay ve Tatar’ın planlarının hiçbir geleceği olmadığını gösterdiğini” iddia etti.

ÖZERSAY’IN RUM BASININDA YER ALMASI KONUSU

Prodromu röportajının devamında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın röportajları ve açıklamalarının Rum basınında yer almasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Prodromu, gerek Özersay gerekse diğer KKTC yetkililerinin röportaj ve açıklamalarının Rum basınında sıkça yer bulmasının çoğu zaman gazetecilik etiğini aşarak, “işgal makamlarının propagandasını yapmaya vardığı” iddiasında bulundu.

Prodromu söyleşisinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri ve AB’nin aldığı önlemler konusuna da değindi.

AB’nin desteği ve uygulamaya koyduğu önlemlere karşın Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesinin endişe verici olduğunu öne süren Prodromu, uluslararası koşullar ve ABD ile Türkiye arasında yaşananlar göz önüne alındığında ise, bunun şaşırtıcı olmadığını savundu.

“BİR ŞEYLER DEĞİŞİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Prodromu, Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde ise özetle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumunda olumlu yönde bir değişiklikten bahsetti.

Prodromu, Akıncı’nın tutumunda, iyimserliğe yol açan olumlu bir değişiklik gözlemlendiğini belirterek, Türkiye’nin nasıl bir tutum izleyeceği ve çözüm çabalarının ilerlemesi konusunda nasıl bir tutum takınacağının ise kilit rolünde olduğunu kaydetti.

Liderlerin 9 Ağustos tarihli görüşmesinde varılan sonuçlara değinen Prodromu, Kıbrıs Rum tarafının “referans şartlarına” ilişkin görüşünü yineledi.

Prodromu, Guterres’in “referans şartlarında uzlaşıya varılmasını talep etmekte olduğunu” öne sürerek, “Yani müdahil tarafların nasıl ve neyi müzakere edeceklerinin bağlayıcı şekilde uzlaşılmış olmasını istiyor” şeklinde konuştu.

Söyleşisinin devamında Fileleftheros gazetesinde dile getirdiği unsurları yineleyen Prodromu, doğal gaz konusunda ise Nikos Rolandis’in “moratoryum” önerisine değindi.

Prodromu, Rolandis’in önerisinin, Türkiye’nin, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukuk temelinde diğer devletlerle yaptığı anlaşmaları ortadan kaldırmasına ve bunlardan kuşku duyulmasına yol açacak bir diyaloga girme anlamına geleceğinden, kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.