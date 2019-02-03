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“Müzakerelerin hemen başlaması önemli”

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Hristodulidis’in alphanews.live isimli internet gazetesine yaptığı açıklamada TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kıbrıs müzakerelerinin hemen başlamasının Rum tarafı için önemli olduğunu söylediği yazıldı

“Müzakerelerin hemen başlaması önemli”
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, gayrı resmî AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesindeki ayaküstü konuşmalarında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kıbrıs müzakerelerinin hemen başlamasının Rum tarafı için önemli olduğunu söylediğini açıkladı.

Alithia’nın, Hristodulidis’in alphanews.live isimli internet gazetesine yaptığı açıklamadan alıntıladığı habere göre, müzakerelerin haziranda başlaması gerektiği şeklindeki Türk argümanına değinen Hristodulidis “bu, görüşülen konulardan biriydi. Sayın Çavuşoğlu’nun getirdiği mesajları kamuoyu önünde söylemek istemem ancak bizim götürdüğümüz mesaj, ki Başkan Anastasiadis bunu Sayın Lute’a da vurgulayacak, müzakerelerin derhal yeniden başlaması gerektiğidir” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlamasındaki herhangi bir gecikmenin, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları ve prosedür açısından olumlu işlemeyeceği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis, İngiltere’nin AB’den çıkışı, Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi gelişmelerin “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri herhangi bir şekilde etkileyecek unsurlar olmadığını” öne sürdü.

Hristodulidis “Müzakereler derhal başlamalı ve Yunan Başbakan’ın, Türkiye’de Salı günü gerçekleşecek görüşmelerinde Türk Cumhurbaşkanı’na ileteceği net mesaj budur” ifadesini de kullandı.

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