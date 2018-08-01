“Müzakerelere başlamaya hazırız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla görüşmeler gerçekleştirmesi için görevlendirilen özel danışman Jane Holl Lute’la yaptığı görüşme ve Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeler konusunda önceki gün Rum siyasi parti liderlerini bilgilendirdi.

Fileleftheros gazetesi, “Lute’un Sonuçlarını Beklerken” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün uzun süren bir toplantıda Rum siyasi parti liderlerini, BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici danışman Jane Holl Lute’la gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Gazete, toplantıya Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve eski Rum Yönetimi liderleri Dimitris Hristofyas ve Yorgos Vasiliu’nun da katıldıklarını belirtirken; toplantıda özellikle vurgulanan şeyin, Anastasiadis’in Lute’a, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istediğinin iletildiği olduğunu yazdı.

Anastasiadis, Lute’la görüşmesinde, müzakerelere yeniden başlamaya her an hazır olduğunu ilettiğini ve BM Genel Sekreteri’ne tezlerini yazılı olarak gönderdiğini de söylediğini, önceki günkü toplantıda dile getirdi.

Habere göre Anastasiadis Luta’a ayrıca, müzakerelerin BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde devam etmesi hedefini taşıdıklarını da vurguladı.

Gazete, önceki günkü toplantıda yapılan ortak tespitin, Lute’un tüm temaslarını tamamlamadan süreçte herhangi bir gelişme beklenmediği şeklinde olduğunu belirtirken, Lute’un temaslarını Eylül ayından önce tamamlamasının beklenmediğini yazdı.

RUM SİYASİ PARTİ LİDERLERİ TEZLERİNİ YİNELEDİLER

Gazete, haberinin devamında, toplantı sonrasında Rum siyasi parti başkanlarının yaptıkları açıklamalarda, bilindik tezlerine bağlı kaldıklarını yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına olan desteğini yinelerken, Lute’un henüz temaslarını tamamlamamış olmasından ötürü herhangi bir sonuca varmak için erken olduğunu vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, müzakerelerin devamı konusunda uzlaşılmış bir çerçevenin bulunduğunu, Kıbrıs Rum tarafının tüm çabalarına bu çerçevenin yön vermesi gerektiğini belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’in bu çerçevede ilerlemeye hazır olduğu konusunda Genel Sekreteri ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, Guterres çerçevesinin Kıbrıs sorununun müzakeresi için kabul edilemeyeceği görüşünü bir kez daha toplantıda dile getirdiğini belirttiği açıklamasında, Türkiye’nin planlarının göğüslenebilmesi için girişimlerin yapılması gerektiğini de ileri sürdü.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ile “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılacağı ve Kıbrıs sorununun özü olan uluslararası boyutunun ele alınacağı uluslararası bir konferansın gerçekleştirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Dayanışma Hareketi Başkan Vekili Polis Pallikaros, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiği konusunda Anastasiadis’le fikir ayrılığında olduklarını belirtirken; Çevreciler Başkanı Yorgos Perdikis ise, verilebilecek tüm tavizlerin verildiğine inandıklarını, bu yüzden Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme yaşanmasının beklenemeyeceğini iddia etti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumda olduğunu ileri sürerek, iki toplumlu, iki kesimli federasyondan farklı bir çözümün ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini savundu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yön Değiştirmeye İlişkin Dedikodulara Son – Başkan İki Toplumlu İki Kesimli Federasyona Bağlı Olduğunu Netleştirdi” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in Lute’a açıkça, iki toplumlu iki kesimli federasyonun dışında başka herhangi bir çözüm şeklinin düşünülmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Lute, Anastasiadis’le görüşmesinde, “sürecin değişmesi ve başka çözümlerin incelenmesi konusunda Kıbrıs Rum tarafının görüşünü” sormasının ardından, Anastasiadis’ten “Kıbrıs Rum tarafının iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü istediği” yanıtını aldı.