"Müzakereler kaldığı yerden yeniden başlamalı"

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu , müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasının hükümetin temel isteği olduğunu belirtti. Müzakerelere ara verilene kadar önemli ilerleme sağlandığını ve Guterres çerçevesi-parametreleri olduğunu vurgulayan Prodromu, bunların “Kıbrıs’ı” normal bir devlet haline getireceğini ileri sürdü.

Gazeteye göre, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile hükümetin temel isteğinin, müzakerelerin, Türkiye’nin isteksizliği yüzünden kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması olduğunu” yineleyen Prodromu, “müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması gerektiğini, çünkü o zaman kadar (müzakereler kesintiye uğrayana kadar), muhafaza edilmesi gereken bir ilerleme sağlandığına” işaret etti.

“Kıbrıs halkının orijinal demografik bileşiminin 4’e 1 oranında olmasının teminat altına alındığını ve ilk kez harita üzerinde iki devletin coğrafi bileşimine ilişkin tartışmanın başladığını” iddia eden Prodromu, “Fakat aynı zamanda, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu altı parametreyle birlikte, Guterres çerçevesine de sahibiz. Bunların arasında Kıbrıs’ı normal çağdaş bir devletle birlikte, normal bir ülke haline getirecek güvenlik, garantiler/müdahale haklarının kaldırılması ve Türk ordusunun ayrılması konuları var” ifadelerini kullandı.

Prodromu, hükümetin ve bununla birlikte tüm siyasi güçlerin, onurlu bir uzlaşı için bir anlaşma, aynı zamanda işlevsel modern bir devlet istediğini de söyledi.

“Rum kesiminin, uluslararası hukuk ilkeleri ile Avrupa değerlerini dayanak alarak, refahın geleceğinin Kıbrıslı Türklerle birlikte olduğunun farkında olduğunu ve çabalarını bu gidişata yönelik yoğunlaştırmaya kararlı olduğunu” da savunan Prodromu, Kıbrıslı Türkleri de, maceralardan kaçınarak, ortak Avrupa geleceğini tercih etmeye çağırdı.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Ekologlar Hareketi de Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıtında, bunlara tepki göstererek, bu açıklamalara hemen yanıt verilmesi gerektiğine işaret etti.

Konu, Fileleftheros gazetesinde “Lefkoşa Sorumluluk Oyununa Girmiyor- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Düşük Tonlar- Lefkoşa Takip Etmiyor- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Yanıtında BM Genel Sekreterinin Prosedürüne Atıfta Bulunuyor”; Haravgi’de “Süreç Çözüme İlişkin İsteğe Karar Verecek- Hristodulidis’ten Çavuşoğlu’nun Tehditlerine Yanıt”; Politis’te ise “Görüşmeler Tamamlanana Kadar Sabır- Hristodulidis: BM Genel Sekreterinin Prosedürü Hepimizin Gerçekten Çözüm İsteyip İstemediğine Karar Verecek” başlıklarıyla yer buldu.