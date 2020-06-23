banner411
banner69
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
31 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
128 0
 
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
25 0
149 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
98 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
96 0
banner460

Mülteci kampında çocuklara taciz

banner27

Mülteci kampında çocuklara taciz

Güney Kıbrıs’ta mültecilerin barındığı “Purnara” mülteci kampında refakatçisi olmayan bazı çocukların cinsel tacize uğradığı iddiaları Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındı.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Yüksek Komiserliği yetkilisi Yorgos Ailiotis’in dün gerçekleştirilen Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde, “Kokkinotrimitia” bölgesinde bulunan “Purnara” mülteci kampında kalmakta olan bazı çocukların cinsel tacize maruz kaldığını tespit ettiklerini söylediğini yazdılar.

Ailiotis açıklamasında, refakatçisi olmayan Suriye uyruklu beş çocuğun kaldıkları çadırın korunaklı bir yerde olmadığı ve yetişkinlerin erişimine açık olduğunu belirterek, bazı çocukların duş alırken veya yemek sırasında beklerden tacize uğradıklarını dile getirdiklerini aktardı.

Bu çocuklardan bazılarının akrabalarının Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduklarını dile getiren Ailiotis, devletin bu çocukları neden akrabalarının yanına yerleştirmediğini anlamakta zorlandıklarını da ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı NikosNuris ise, söz konusu kampta, çocuk olduklarını iddia eden ancak yaş tespitleri henüz yapılmamış kişilerin bulunduğunu belirtirken olayın araştırılacağı taahhüdünü verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.