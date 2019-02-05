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"Mülkiyet hakkı güçlü bir silah"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, mülkiyet hakkının garanti altında olduğunu ve bunun, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını kazanması için güçlü bir silahı teşkil ettiğini ifade etti

"Mülkiyet hakkı güçlü bir silah"
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, mülkiyet hakkının, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığı için güçlü bir silahı teşkil ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu açıklamayı, “Mağusa bölgesindeki” Tapu Dairesi ve Şehircilik Planlama Dairesi’nin açılışında, Rum İçişleri Bakanı Konstaninos Petridis tarafından okunan açılış konuşmasında yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, mülkiyet hakkının garanti altında olduğunu ve bunun, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını kazanması için güçlü bir silahı teşkil ettiğini ifade etti.

Anastasiadis,  Mağusa bölgesine inşa edilen bu yeni binaların, bölge vatandaşları için gerekli olduğunu, bunların sadece günlük yaşamdaki kritik alanlara hizmet etmeyeceğini, “işgal altındaki vatanla, kritik duygusal halkayı da teşkil edeceğini savundu.

Anastasiadis, “Türk işgalinin, Mağusa bölgesinden toprak koparmış, hayalet şehir yaratmış olabileceğini ancak bölgenin işleyiş mekanizmalarını hiçbir şekilde yok etmeyi başaramadığını” ileri sürdü. 

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