“Muhtemelen müzakereler tarihinde en kritik dönemden geçmekteyiz”

Makarios’un anılması dolayısıyla Cikko Manastırı’nda düzenlenen tören çerçevesinde konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “bugün, ulusal meseleyle ilgili kritik bir dönemden ve hiç abartısız, muhtemelen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereler tarihindeki en kritik dönemden geçmekteyiz” ifadelerini kullandı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde “Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunu çözüm süreci ve bizzat Kıbrıs’ın ertesi günü konusunda en kritik dönemde bulunduğu” ileri sürüldü.

Alithia gazetesi “En Kritik Dönem” başlıklı manşet haberinde, “sarf edilen yeni çabayla aralık ayına kadar olan dönemin, Kıbrıs ve Kıbrıs sorunuyla ilgili birçok şeye karar vereceği” yorumunda bulundu.

Haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün katıldığı bir etkinlikte “hiç abartısız, muhtemelen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere tarihindeki en kritik dönemden geçmekteyiz” şeklindeki açıklamasına işaret eden gazete, Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a, Rum kesiminin 2017 yılının Temmuz ayında kesildiği yerden diyaloğa başlamaya hazır olduğunu açık ve net olarak söylediğini de kaydetti.

Kıbrıs sorununda sarf edilmekte olan yeni çabanın geleceğini belirleyecek üç dönüm noktasından da söz eden gazete, bunları Eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu toplantısı, Ekim ayındaki enerji programı ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasının 2019 ayının Ocak ayında ele alınması şeklinde sıraladı.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre dün Başpiskopos Makarios’un anılması dolayısıyla Cikko Manastırı’nda düzenlenen tören çerçevesinde konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “bugün, ulusal meseleyle ilgili kritik bir dönemden ve hiç abartısız, muhtemelen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereler tarihindeki en kritik dönemden geçmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu zor zamanlarda, Kıbrıs’ın her türlü anlaşmazlığın üzerine konması gerektiğine” işaret eden Hristodulidis, “işbirliği, birlik-bütünlük ve itidale, başka bir zamandan çok daha fazla ihtiyaç olduğunu” ifade etti.

“Bunu bugünkü kritik konjonktürlerin dikte etmekte olduğunu” ifade eden Hristodulidis, “bunların, son müzakere sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularında özlü müzakerelere ilişkin yolu açmasını umduklarını” söyledi.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile kısa zaman önce gerçekleştirdiği görüşmede, Rum kesiminin, 2017 yılının Temmuz ayında kesildiği yerden diyaloğa başlamaya hazır olduğunu tam anlamıyla netleştirdiğini de ifade etti.

Hristodulidis, “diğer tarafın da aynı kararlılığa ve benzer samimiyete hazır olması ve bizzat BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve temelinde ilerleme olması halinde, tüm Kıbrıslılar için normal bir devlete ulaşılması hedefiyle, kısa zaman içerisinde, Kıbrıs Helenizmi’nin nerdeyse yarım asırdır maruz kaldığı uzun süreli macerada mutlu bir sona sahip olacaklarını umabileceklerini” sözlerine ekledi.

Politis gazetesine göre ise konuşmasında, Rum hükümetinin “bugünkü kabul edilemez durumun sona ermesi için bütün imkânları tüketmeye kararlı olduğunu” söyleyen Hristodulidis, bunu ülkeye ve gelecek nesillere borçlu olduklarını da belirterek, bunun Başpiskopos Makarios’un hayatı ve eseri için, en iyi anma olacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesine göre ise, anma törenindeki konuşmasında Başpiskopos Makarios’a da atıfta bulunan Hristodulidis, “Makarios’un adını, yalnızca Kıbrıs Helenizmi’nin haklı çıkmasına ilişkin tartışma götürtmeyen mücadeleleriyle değil, gerçekçi ve ulusal anlamda yararlı bir gidişata ilişkin gerekliliğin kabul edilmesiyle ilişkilendirdiğini” söyledi.

Gazeteye göre Hristodulidis “bu yolun, en nihayetinde ülkeye yeniden birleşme, barış, sükûnet, istikrar ve Kıbrıs halkına güvenlik getirecek korunaklı limanın bulunmasına ilişkin bugün izlenen politikanın mihenk taşı olduğunu” da ekledi.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Politis gazetesine göre dün bir anma etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Rum hükümetinin amacının işgal birlikleri ve garantiler veya müdahale haklarının olmadığı bir Kıbrıs olduğunu” öne süren Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu, “Guterres çerçevesindeki parametrelerle ilgili altı noktanın, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Türklerin gerçek çıkarına yönelik olarak, istenen şeyi verebilecek müzakerelere yardımcı olacağını” ileri sürdü.

Gazeteye göre Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu da dün bir başka anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rum kesiminin herhangi bir anda müzakerelere dönmeye ve aynı niyet ve istekle, Kıbrıs sorununda, BM Genel Sekreteri’nin bir yıl önce Crans-Montana’da ortaya koyduğu parametreler temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazeteye göre EDEK partisi açıklamasında, “önceliğin Kıbrıs sorununun uluslararası boyutu olduğunu” öne sürerken, Dayanışma Hareketi ise “Türkiye’nin bir planı olduğu uyarısında” bulundu.