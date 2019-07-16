Mitçotakis 29 Temmuz'da Güney Kıbrıs'a geliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile dün akşamüzeri telefonda görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile Miçotakis’in, son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunduğunu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını yazdı.

Bu arada Haravgi gazetesi de, Miçotakis’in 29 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.