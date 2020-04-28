Milletvekili böyle yaparsa halk ne yapsın?

DİKO Milletvekili Zaharias Kulias, Korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Rum hükümetince alınan kısıtlama kararlarına uymadığı gerekçesiyle 300 Euro para cezasına çarptırıldı.

Haravgi gazetesi, DİKO Milletvekili Zaharias Kulias’in Rum polisi tarafından 25 Nisan tarihinde Larnaka’daki bir kebapçıda tespit edildiğini ve 300 Euro para cezasına çarptırıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu dükkanın sahibi ve mekanda tespit edilen diğer müşteriler ile Rum polisi arasında gerginlik yaşandığını da aktardı.