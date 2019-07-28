 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
10 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
125 0
 
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
105 0
47 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
16 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
10 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
39 0
banner82

Miçotakis yarın Güney’e geliyor

banner27

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Miçotakis, resmi ziyaret için yarın Güney Kıbrıs’a gelecek

Miçotakis yarın Güney’e geliyor
banner267

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, resmi bir ziyaret için pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Miçotakis’in temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini ve akabinde basın açıklaması yapılacağını yazdı.
Gazete, Miçotakis’e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın eşlik edeceğini ve Dendias’ın da, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini kaydetti.
Miçotakis’in Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Rum siyasi parti liderleriyle de bir araya geleceğini belirten gazete, pazartesi akşamı Miçotakis ve Dendias onuruna yemek verileceğini yazdı.
Gazete, Miçotakis’in salı günü ise Rum Dışişleri eski bakanları Yoannis Kasulidis ve Nikos Rolandis ile görüşeceğini kaydetti.
DİSİ eski Başkanı Yannakis Matsis ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la da görüşecek olan Miçotakis, hapishanelerde gömülü bulunan EOKA’cıların mezarlarını ve Yunan Alayı ELDİK’i ziyaret edecek, çarşamba günü öğle saatlerinde Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.