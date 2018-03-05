Rum Büyükelçisi Tasos Conis, Kıbrıs sorununun gelecekte müzakere edilmesinde, “MEB”/kıta sahanlığı ve genel olarak deniz bölgeleri konularının, Annan Planı’nda ve geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da Crans Montana’da sona eren Kıbrıs aidiyetli süreçte olduğu gibi, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümünden sonra görüşülmeye bırakılmaması gerektiğini savundu

Rum Büyükelçi Tasos Conis, “Tetradia” isimli dergide yer alan makalesinde, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “MEB” ile kıta sahanlığı ve genel olarak deniz bölgelerine ilişkin konuların, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümünden sonraya bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi “MEB Konuları Çözümden Sonraya Bırakılmamalı” başlıklı haberinde, Rum Büyükelçisi Tasos Conis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB’”indeki krizin ortaya çıkmasında önce “Tetradia” dergisinde yer alan makalesine, geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Conis, Kıbrıs sorununun gelecekte müzakere edilmesinde, “MEB”/kıta sahanlığı ve genel olarak deniz bölgeleri konularının, Annan Planı’nda (BM Genel Sekreteri’nin hakemliği ve yazarlığının sonucu olan) ve (zaman zaman kamuoyu bilgilendirmesinden ortaya çıktığı şekliyle) geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da Crans Montana’da sona eren Kıbrıs aidiyetli süreçte olduğu gibi, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümünden sonra görüşülmeye bırakılmaması gerektiğini savundu.

Conis, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Kıbrıs’ı bağlayacak olan anlaşmalar listesine, komşu ülkelerle imzalanan “MEB”/kıta sahanlığı belirlenmesi anlaşmalarının da dahil edilmesinin garanti altına alınması gerektiğini belirtti.