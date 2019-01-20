Larnaka’daki Kıbrıs Türk malı arazisinin içindeki düğün-organizasyonlar için kullanılan Mckenzy Binası için uzlaşma formülü aranıyor

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Larnaka’daki Kıbrıs Türk malı arazisini, 2016 yılındaki mahkeme kararını uygulayarak geri almasının ardından arazi içerisindeki düğün-organizasyonlar için kullanılan “Mckenzy Binası”na ilişkin uzlaşma formülünün arandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin 2016 yılında, arazinin mal sahibine verilmesi, arazi içerisindeki binanın da yıkılmasına ilişkin kararını anımsatarak, bu konudaki tarafların, uzlaşma formülünü bulmak için çaba gösterdiğini yazdılar.

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, önceki gün, arazinin tamamıyla boşaltılması amacıyla, arazi içerisinde bulunan tüm yapıların yıkılmasına ilişkin son uzatma tarihini 31 Ocak 2019 olarak açıkladığını yazan gazete, polisin, yıkım tarihi için son gün olan 31 Ocak’a kadar arazi içerisinde kalacağını da belirtti.

Arazi sahibi Kıbrıslı Türk Fikret Ali Rıza’nın oğlu, yasal mirasçısı Reymond Rıza, taşınmaz malın verilmesi ve tazminat talebiyle, Rum Yönetimi ile “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” aleyhine hukuki süreç başlatmıştı. Larnaka Kaza Mahkemesi de davacıların, Kıbrıs değil İngiliz vatandaşı olduklarına hükmetmesinin ardından arazinin 1/2’sinin (diğer yarısı arazi sahibi Fikret Ali Rıza’nın kardeşine aittir)yasal sahiplerine iadesi yönünde karar almıştı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, halkın sıkıntı çekmesinden kaçınmak için iki taraf arasında uzlaşmaya varılması amacıyla çaba sarf edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakanlığın amacının, “Mckenzy Binası”nda bir çok düğün, resepsiyon ve başka etkinliklerin planlandığını buna bağlı olarak halkın sıkıntı çekmemesi yönünde olduğunu, bu nedenden dolayı da kiralanmak üzere başka bir yerin bulunması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Gazete, konu hakkında uzlaşmaya varılması için İçişleri Bakanlığı’nın, ileriki adımları belirlemek amacıyla Başsavcılıkla işbirliği içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre “Mckenzy Binası”nın bağlı olduğu “M.A.Mckenzy Binası Ltd” şirketi avukatı Pari Loizu, şirket ve arazi sahibinin anlaşmaya yakın olduğunu savunarak, ileriki günlerde sürprizlerin yaşanacağından söz etti.

Loizu açıklamasında ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki icraatlarının fiyasko ile sonuçlanacağını belirtirken planlanan etkinlikler dahil olmak üzere tüm etkinliklerin normal şekilde yapılacağını da söyledi.



