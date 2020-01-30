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Mavroyannis, Türkiye'yi Gutteres'e şikayet etti

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Mavroyannis, Türkiye'yi Gutteres'e şikayet etti

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Andreas Mavroyannis, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarıyla ilgili coğrafi koordinatların bulunduğu liste sunmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini savundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 20 Ocak’ta mektup gönderen (mektubun Salı günü BM Güvenlik Konseyi Genel Kurulu’nda resmi belge olarak dağıtıldığı belirtiliyor) Mavroyannis, Türkiye’nin Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu’nun 13 Kasım tarihli mektubunda bulunan tezleri ve ileri sürdükleri “mesnetsiz iddiaları” reddettiğini kaydetti.
Mavroyannis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarıyla ilgili hiçbir hukuki şüphe olamayacağını ve bu hakların geçerliliğinin, Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinden etkilenmediğini” öne sürdü.
Türkiye’nin sunduğu coğrafi koordinatların hukuki zemininin bulunmadığını ve Rum Yönetimi için hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını söyleyen Mavroyannis, Türkiye’nin bu faaliyetinin uluslararası hukuk ile tamamen ters olduğunu iddia etti.
Mavroyannis, Türkiye’nin, adaların deniz bölgesi hakkı bulunmadığına dair ifadelerinin uluslararası hukuk ile BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu.

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