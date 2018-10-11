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Mars'un geleceği Güney Kıbrıs'taki sempozyumda konuşulacak

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Mars'un geleceği Güney Kıbrıs'taki sempozyumda konuşulacak
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Mars’ta yaşam ve iklim değişiklikleri gibi konuların ele alınacağı uluslararası bir sempozyum, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer birçok ülkenin uzay araştırmaları enstitülerine mensup üst düzey bilim adamlarının katılımıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek.
Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da 15-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve uzay araştırmalarında işbirliği, Mars’ta kolonizasyon gibi birçok konunun ele alınacağı uluslararası nitelikli bir sempozyum gerçekleştirileceğini yazdı.
Gazete, söz konusu sempozyumun ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve diğer birçok ülkenin uzay araştırma enstitülerinden üst düzey bilim adamlarının katılacak olması sebebiyle Güney Kıbrıs’ın uzay araştırmaları haritasında yer alması açısında büyük önem taşıdığını vurguladı.

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