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Maronitler 'Yeşil Hat Tüzüğü' değişikliğinden endişeli

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Maronitler 'Yeşil Hat Tüzüğü' değişikliğinden endişeli

Maronit topluluğu temsilcisi Yannakis Musas, “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler Maronit topluluğunu etkilerse biteriz” dedi.

Haravgi gazetesine konuşan Musas, Maronit topluluğunda özellikle yaşlı kesimin üçüncü ülke vatandaşı yardımcılarla desteklendiğini ve Koruçam’da yaklaşık 40 Maronit’in ihtiyaçlı olup, yardımcı istihdam ettiğini söyledi.

Habere göre, Musas, bu konuda bir tek basında çıkan haberlerden bilgi edinebildiklerini ve yapılacak değişikliklerin pratikte ne şekilde uygulanacağını gördükten sonra yorum yapabileceğini kaydetti.

Musas, değişikliklerden etkilenmeleri halinde, bakan ile görüşme talep edeceklerini belirtti.

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