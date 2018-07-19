Maria’ya ölüm tehdidi yağıyor

Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlüğün yazarlarından olan Rum gazeteci Maria Siakalli, ölüm tehdidi almaya devam ediyor

Önem Taşıyan Kelimeler adlı sözlüğün yazarlarından biri olan Rum gazeteci Maria Siakalli önceki gün yaptığı açıklamada, bir yazar tarafından görüşlerin kaydedilmesinin, bunları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtirken ölüm tehdidi aldığını da söyledi.

Siakalli, ölüm tehdidi aldığına dair polise şikayette bulunmadığını, konuyu üstlenecek olan AGİT’e bilgi verdiğini ifade etti.

Sözlüğün içeriğine yapılan yoğun eleştirileri de yorumlayan Siakalli, belirli ifadelerin değiştirilmesinin incelenmesine yönelik bir materyali teşkil ettiğini belirtti.

Yazarlar tarafından istenilen şeyin, bir ve diğer tarafın medyasında kullanılmakta olan ifadelerin kaydedilmesi, ne ve neden rahatsız ettiğine dair izahatta bulunması olduğunu belirten Siakalli, kendisinin tüm kelimeleri topladığını, bir yazar veya tarihçinin, olguları ve olayları kaydetmesinin, bunlarla hem fikir olduğu anlamına da gelmediğini söyledi.

Siakalli, “yasa dışı kolonizasyonun” hiçbir durumda Türk “yerleşikler” için “göçmenlik” olarak çevrilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Genel Sekreteri de olan Maria Siakalli, birlik başkanı ve başkan yardımcısının istifa etmesine ilişkin olarak ise sözlüğün yazılmasıyla yönetim kurulu üyelerinin bir alakasının bulunmadığını, bu nedenden dolayı bu iki istifayla ilişkilendirilmemesi adına kendisinin de istifa ettiğini açıkladığını söyledi.

